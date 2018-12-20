Selçuk İnana çılgın rakam! Tam 20 milyon Euro

2011-12 sezonundan bu yana G.Saray’da forma giyen Selçuk İnan, Galatasaray’dan 8 sezonda 20.2 milyon Euro garanti ücret aldı. Bu sezon ise Cimbom’da yıllık 2.95 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray'da son 2 sezondur büyük bir düşüş yaşayan Selçuk İnan, 8 sezonda Sarı-Kırmızılı takımdan servet kazandı. 1 Temmuz 2011'de Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda yıllık 2 milyon Euro garanti ücret aldı. Tecrübeli oyuncu sonrasındaki iki sezon da Sarı-Kırmızılılar'dan 2 milyon Euro kazandı. 2014-2015 sezonunda ise Selçuk İnan'ın ücretine 750 bin Euro zam yapıldı.

MAAŞINDA DÜZENLİ ARTIŞ

Selçuk İnan, 2015-16 sezonunda 2.8, bir sonraki sezon ise 2.85 milyon Euro garanti ücretle oynadı. 2017- 18'de 2.9 milyon Euro kazanan Sarı-Kırmızılı oyuncucunun maaşı bu sezon 2.95 milyon Euro.

10 LİG MAÇINDA 1 ASİST

G.Saray'da son dönemde yokları oynayan Selçuk İnan, Galatasaray'dan 8 sezonda 20.2 milyon Euro kazandı. Bugünkü kurla hesaplanacak olursa yaklaşık 120 milyon TL'yi cebine koydu. Tecrübeli futbolcu bu sezon 10 lig maçında sadece 1 asist yaptı.

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