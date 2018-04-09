Selçuk İnan: "Hala her şey kendi elimizde"

Selçuk İnan, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan yaptığı açıklamada üzgün olduklarını söylerken gelecek hafta oynayacakları Başakşehir maçını kazanmak zorunda olduklarını dile getirdi.

İşte Selçuk İnan'ın maç sonundaki sözleri...

''Bugün istediğimiz gibi oynayamadık. Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Çok üzgünüz. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Ama yine de her şeyin kendi elimizde olduğumuz bir dönemdeyiz. Başakşehir maçını kazanmak zorundayız. Bunu da başarabilecek güçteyiz. Umarım maçı kazanırız.''