Selçuk ayrılıyor mu, Asamoah geliyor mu? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, Asamoah transferi ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. Ayrıca Başkan Özbek, Selçuk İnan'ın takımdan ayrılması ile ilgili sorulara da cevap verdi.

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, akşam idmanını izlemek için Florya'ya gitti ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer sorusu sorulduğunda Özbek net yanıt vermekten kaçındı.

Selçuk İnan'ın son durumu ile ilgili de bilgi veren Özbek, oyuncu için gelen bir teklif olmadığını açıkladı.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Bu kenetlenmeyi gerçekleştirdiğimiz için emeği geçen herkese ve özellikle de taraftarımıza teşekkür ediyorum."

"Taraftarımızın güzel futbol izlemesini ve mutlu olmasını başarmak için yönetime geldik. Görevimi yerine getirdiğim için mutluyum."

"Transfer sezonunun bitmesine epey zaman var. Eksiklerimizi biliyoruz ve gidermek için çalışıyoruz. Transfer için isim vermek doğru olmaz. Maraton uzun. Derin bir kadro istiyoruz."

'Gerçek taraftarı gördüm'

"Gerçek Galatasaray taraftarını gördüm. Olması gereken de bu. Geçen seneye kıyasla aşağı yukarı 3.5 - 4 kat daha fazla kombine satmış olacağız."

"Selçuk İnan bizim kaptanımız ve kontratı var. Bize gelen bir teklif yok. Galatasaray'a büyük emek vermiş bir oyuncu."

"Riva ihalesini alan firma, bir sebepten dolayı ihaleden çekildi. Kayıp gibi bir önyargı olmamalı. 180 milyon dolarlık kayıp olmayacak.UEFA'ya bağlıyız, UEFA turnuvalarında oynuyoruz. Yabancı kuralında dikkat edilmesi gereken husus, UEFA ülkelerine bakmak."