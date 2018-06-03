Seçim sonrası Fenerbahçede ilk ayrılık

Seçim sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığı KAP'a bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Küçük'ün görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili düzenlemesi gereği olarak görevinden ayrıldığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün KAP'a yaptığı bildirimin tamamı şu şekilde:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Ahmet Vefa Küçük bu görevi 6 yıldır sürdürmekle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Md 4.3.6 g fıkrası çerçevesinde 'Bağımsız Üye' olma kriterini 2018 Haziran itibarıyla sağlamadığından aynı düzenlemenin 4.3.8 Maddesi gereği olarak görevinden ayrılmıştır."
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