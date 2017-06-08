Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Galatasaray’ın İstanbul Riva’daki 1 milyon metrekarelik arsası bugünki Emlak Konut GYO öncülüğünde ihaleye çıktı. İhalede 9 firma teklif verdi.

Senelerdir konuşulan ve tartışılan Galatasaray'ın Riva'daki arazisi nugün ihaleye çıktı.

En yüksek teklif Dap Yapı'nın sahibi olduğu Eltes İnşaat tarafından verildi. İlk tekliflerde rakamların beklenenden düşük olduğu gözlendi. Ancak bir sonraki oturumda açık artırmaya geçilince verilen tekliflerin yükselmesi bekleniyor.

Kulübün maddi sorunlarına çare olması beklenen arsa için büyük inşaat firmaları kıran kırana yarışması bekleniyordu. İşte ilk tekliflerin alındığı ihalede, firmaların zarflarında çıkan rakamlar:

Komisyona 9 adet dosya geldi.

Satış Toplam Geliri Şirket Payı Toplam Geliri /Şirket Payı oranı

1-Dağ Mimarlık ve Mühendislik 200 milyon TL - 20 milyon TL / %10

2-Ege Yapı, Çalışkan Taşımacılık İş Ortaklığı 300 milyon TL - 45 milyon TL / %15

3-Yılmaz İnşaat 200 milyon TL - 44 milyon TL / %22

4-Fema İnşaat-KLV İnşaat İş ortaklığı 400 milyon TL - 100 milyon TL / %25

5-Makro İnşaat-Timur Gayrimenkul İş Ort. 100 milyon TL - 20 milyon TL / %20

6-Nuhoğlu İnşaat 262,5 milyon - 39,375 milyon /%15

7-Eltes İnşaat 1 milyar TL - 100 milyon TL / %10

8-Fuzul Yapı, İstanbul Teknik, Gökkar Madencilik İş Ort. 100 milyon TL - 20 milyon TL / %20

9-Teknik Yapı-Teknik Yapılar İş Ortaklığı 100 milyon TL - 20 milyon TL / %20

İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin, yüzde 80'ini Galatasaray'ın yüzde 20'si Emlak GYO'nun olacak.

GALATASARAY NE BEKLİYOR?

Mali sorunları ile gündemde olan Galatasaray Spor Kulubü’nün en büyük gelir umudu olan Riva arsasının büyüklüğü 1 milyon metrekarenin üstünde. Geçtiğimiz yıl imzalanan protokole göre, ihalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si de Emlak Konut GYO’nun olacak. Arsanın değeri 388.7 milyon lira olarak açıklanmıştı. Kulübün henüz ihale tarihi açıklanmayan Florya’daki 22 bin 627 metrekarelik arsanın değeri de yaklaşık 120 milyon lira olarak belirlenmişti. Buna göre Galatasaray’ın Riva ve Florya arsaları için en az 508.7 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün ocak ayı divan kurulu toplantısında Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi konusunda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yaptıkları anlaşmayla ilgili bilgi kirliliği olduğunu dile getirerek şunları söylemişti: "Bu proje bir arsa satışı değildir. Emlak Konut, bizim arsalarımızın geliştirilmesi için projeler yapacak. Bizim Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma bu projelerin tamama ermesiyle beraber ortaya çıkacak hasılatın karlılığının bölüşülmesine yöneliktir. Bu karlılığın yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si Emlak Konut'a aittir."

Özbek, basında arsaların 508 milyon liraya satıldığına yönelik haberlerin olduğunu anlatarak, "Bu 508 milyon lira arsalarımızın ekspertiz değeridir. Bizim arsalarımızın Emlak Konut'a satış bedeli değildir. Buraların geliştirilmesiyle beraber orta vadede 1,5 milyar liraya yakın para alacağız" demişti.

Hürriyet