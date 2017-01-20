Sarı-Kırmızılılar, Portonun yıldızına imzayı attırıyor!

Fenerbahçe'ye Umut Bulut sürprizi!

Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Umut Bulut'u bedelsiz olarak Kayserispor'a verdi. Bir yıllık 300 bin Euro alacağından vazgeçerek Galatasaray'dan ayrılmayı kabul eden tecrübeli futbolcu Umut Bulut, yeni kulübüyle ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.