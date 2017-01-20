Caceres için yeni teklif!

Caceres için yeni teklif!

Trabzonspor, vazgeçtiği riskli Martin Caceres transferi için yeni bir teklif sundu.
Hamit Altıntop'un yeni adresi...

Hamit Altıntop'un yeni adresi...

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Mehmet Ekici için karar verildi!

Mehmet Ekici için karar verildi!

Trabzonspor Yönetimi, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" diyen Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.
Poldi için flaş iddia!

Poldi için flaş iddia!

Çin kulüplerinden teklif aldığı ileri sürülen Lukas Podolski'nin, Japonya takımı Vissel Kobe'ye transfer olacağı ileri sürüldü.
Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Bordo-mavililer, Espanyol’un santrforu Felipe Caicedo’yu bu hafta bitirmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinin, Sevilla’da forma giyen orta ve sağ kanat oyuncusu Ganso’yu da takip ettiği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.
Robben'de son dakika!

Robben'de son dakika!

Birkaç sezondur Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Bayern Münih ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arjen Robben, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Cimbom'a tecrübeli stoper!

Cimbom'a tecrübeli stoper!

Ahmet Çalık’la defansın geleceğini sağlama alan Galatasaray, ara transfer döneminde deneyimi yüksek bir ismi de kadrosuna katacak. Brezilya’nın Sao Paulo takımında forma giyen Maicon için temaslar hızlandırıldı, pazarlıklar sürüyor.
Şok gerçek ortaya çıktı!

Şok gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray, formsuzluğu devam eden Selçuk İnan'la ilgili şok bir karar verdi.

Sarı-Kırmızılılar, Porto'nun yıldızına imzayı attırıyor!

Sergen Yalçın'la birlikte ligde kalma mücadelesi verecek olan Kayserispor, uzun süredir gündeminde tuttuğu Porto'nun Portekizli futbolcusu Silvestre Varela'yı imzaya getiriyor.

Sarı-Kırmızılılar, Portonun yıldızına imzayı attırıyor!

Transfer yasağının kalkmasının ardından yeni transferler Douglas, Rotman, Lawal ve Efe Halil'e lisans çıkaran Kayserispor'un durmaya niyeti yok.

Sarı-Kırmızılılar, 27 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen Silvestre Varela ile 2.5 yılık anlaşmaya vardı.

Yönetim, uzun süredir temasta bulunduğu Porto'nun 31 yaşındaki futbolcusu Varela'yı imzaya çağırdı.

Kariyerinde Sporting Lizbon, West Bromwich, Parma gibi üst düzey takımlarda forma giyen Varela, 2015 yılından bu yana Porto'da oynuyordu.

Sergen, Beşiktaş'ın gözdesini kaptı!

Sergen, Beşiktaş'ın gözdesini kaptı!

Sergen Yalçın'a teklif götürülecek

Sergen Yalçın'a teklif götürülecek

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli olmak üzere

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli olmak üzere


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Sarı-Kırmızılılar, Portonun yıldızına imzayı attırıyor!

Sarı-Kırmızılılar, Porto'nun yıldızına imzayı attırıyor!

Sergen Yalçın'la birlikte ligde kalma mücadelesi verecek olan Kayserispor, uzun süredir gündeminde tuttuğu Porto'nun Portekizli futbolcusu Silvestre Varela'yı imzaya getiriyor.
Sergen, Beşiktaşın gözdesini kaptı!

Sergen, Beşiktaş'ın gözdesini kaptı!

Sezonun ikinci yarısında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Kayserispor ligde kalma adına transferlerine devam ediyor. Kayserispor, Osmanlıspor'da forma giyen Raheem Lawal'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Sergen Yalçına teklif götürülecek

Sergen Yalçın'a teklif götürülecek

Kayserispor’da teknik direktörlük konusunda Ertuğrul Sağlam, Samet Aybaba ve Sergen Yalçın’ın isimleri geçiyor.
Ertuğrul Sağlamın yeni takımı belli olmak üzere

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli olmak üzere

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
Süper Ligde bir istifa daha!

Süper Lig'de bir istifa daha!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti.
Ömer, Kartalı liderliğe taşıdı!

Ömer, Kartal'ı liderliğe taşıdı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sayısız fırsattan yararlanamadığı mücadelede Kayserispor'u Ömer Şişmanoğlu'nun golü ile 1-0 mağlup etti.
Umut Bulut: Galatasaraya gol atmak istiyorum

Umut Bulut: "Galatasaray'a gol atmak istiyorum"

Kayserispor’un Galatasaray’dan transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında yapacakları maçta eski takımına karşı gol ya da goller atmak istediğini söyledi.
Kayserispordan Galatasaraya gözdağı

Kayserispor'dan Galatasaray'a gözdağı

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu “Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 3 gol attık, 3 puanı son dakika golüyle kaçırdık” dedi ve ekledi: “Galatasaray karşısında da savaşacağız. Galibiyete inanıyoruz”
Umut Bulut resmen açıklandı!

Umut Bulut resmen açıklandı!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Umut Bulut'un yeni takımı Kayserispor oldu. Transfer Kayseri temsilcisinin resmi internet sitesinden duyuruldu.
Fenerbahçeye Umut Bulut sürprizi!

Fenerbahçe'ye Umut Bulut sürprizi!

Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Umut Bulut'u bedelsiz olarak Kayserispor'a verdi. Bir yıllık 300 bin Euro alacağından vazgeçerek Galatasaray'dan ayrılmayı kabul eden tecrübeli futbolcu Umut Bulut, yeni kulübüyle ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.
Olcan Adında flaş gelişme!

Olcan Adın'da flaş gelişme!

Umut Bulut konusunda oyuncu ve Galatasaray'la anlaşmaya varan Kayserispor Olcan Adın'ı da istedi, ancak deneyimli futbolcu henüz...
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Spor Toto Süper Lig 2016/2017 sezonun ilk hafta mücadelesinde Kayserispor ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi....
Maç sonu taraftarlara saldırdı!

Maç sonu taraftarlara saldırdı!

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Süper Ligde 2. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu....
Süper Ligde ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2015/2016 sezonunda ilk haftanın hakemleri açıklandı....