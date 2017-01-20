Sarı-Kırmızılılar, Portonun yıldızına imzayı attırıyor!

Sarı-Kırmızılılar, Porto'nun yıldızına imzayı attırıyor!
Sergen Yalçın'la birlikte ligde kalma mücadelesi verecek olan Kayserispor, uzun süredir gündeminde tuttuğu Porto'nun Portekizli futbolcusu Silvestre Varela'yı imzaya getiriyor.
Transfer yasağının kalkmasının ardından yeni transferler Douglas, Rotman, Lawal ve Efe Halil'e lisans çıkaran Kayserispor'un durmaya niyeti yok.
Sarı-Kırmızılılar, 27 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen Silvestre Varela ile 2.5 yılık anlaşmaya vardı.
Yönetim, uzun süredir temasta bulunduğu Porto'nun 31 yaşındaki futbolcusu Varela'yı imzaya çağırdı.
Kariyerinde Sporting Lizbon, West Bromwich, Parma gibi üst düzey takımlarda forma giyen Varela, 2015 yılından bu yana Porto'da oynuyordu.
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