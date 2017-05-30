Şansal Büyüka bombayı patlattı: "Gomis tamam, Clichy yolda"

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Alanyaspor mücadelesinin ardından beINSPORTS'ta değerlendirmelerde bulunan Şansal Büyüka, flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Alanyaspor mücadelesinin ardından beINSPORTS'ta değerlendirmelerde bulunan Şansal Büyüka, flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Büyüka, Galatasaray'ın yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardığını, bir diğer yıldız futbolcu Gael Clichy'yi de transfer etmek için temas halinde olduğunu açıkladı.

'Gomis tamam, Clichy ile temaslar sürüyor'

Büyüka, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da Gomis transferi tamam. Manchester City'den Gael Clichy ile temaslar sürüyor. Bir sürü oyuncu var ama bunlar ağırlık kazanan oyuncular."