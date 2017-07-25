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Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.
Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty´de forma giyen Kia Vaughn´ı renklerine bağladı.

Samuel Eto'o resmen açıklandı!

Antalyaspor, Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda bir basın açıklamasında daha bulundu.

Samuel Etoo resmen açıklandı!

Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto’o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya’ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz.

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