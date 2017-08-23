Soldado idmana çıkmadı

Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.
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Şenol Güneş ifade verdi

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Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer olan Van Persie bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Beşiktaş'ta 2000 ve 2002 yıllarında forma giyen, futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de birçok platformda yer alan Pascal Nouma, Galatasaraylı futbolcu Gomis'e yapılan ırkçı ifadelere tepki gösterdi.

Samuel Eto'o ile görüşmelere başlandı

İspanyol basını, Samuel Eto'o'nun La Liga ekibi Girona'ya transfer olacağını yazdı.

Samuel Etoo ile görüşmelere başlandı

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'yla ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cadena Ser radyosu 36 yaşındaki yıldızın Girona'ya transfer olacağını iddia etti.

Haberde daha önce La Liga'da Mallorca ve FC Barcelona'da kariyerinin en iyi yıllarını yaşayan Kamerunlu yıldızın Manchester City'nin satın aldığı Girona'ya gidişinin olası olduğunu yazdı.

La Liga'nın yeni ekibinin transferin olabilirliği için temaslara başladığı öğrenildi.

Samir Nasri Antalyaspor'da!

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Samuel Etoo ile görüşmelere başlandı

Samuel Eto'o ile görüşmelere başlandı

İspanyol basını, Samuel Eto'o'nun La Liga ekibi Girona'ya transfer olacağını yazdı.
Samir Nasri Antalyasporda!

Samir Nasri Antalyaspor'da!

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Şampiyon kaldığı yerden!

Şampiyon kaldığı yerden!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 45+4. dakikada Pepe ve 64. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
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