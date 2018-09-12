3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

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Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

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Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
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Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
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Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
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Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Samuel Eto'o, Can Arat'a ateş püskürdü

Antalyaspor'un eski futbolcusu Eto'o kendisi hakkında konuşan Can Arat'a cevap vererek "Yalancısın" dedi.

Samuel Etoo, Can Arata ateş püskürdü

Antalyaspor'un eski futbolcusu Eto'o kendisi hakkında konuşan Can Arat'a cevap vererek yalancılıkla suçladı.

Son dönemde attığı gollerle adından söz ettiren Emre Akbaba ile ilgili Can Arat: "Emre Akbaba o kadar iyiydi ki Eto'o, onu Alanya’ya gönderdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eto'o, Can Arat'ı sarhoşlukla suçladı.

Eto'o yaptığı açıklamada, "Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a benim gönderdiğimi hangi ara keşfettin? 1 ayın 29 gün - 23 saatinde olduğun gibi sarhoşken mi, yoksa ayık gezdiğin 1 saatte mi? Yalancısın." ifadelerini kullandı.

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