Samuel Etoo, Can Arata ateş püskürdü

Antalyaspor'un eski futbolcusu Eto'o kendisi hakkında konuşan Can Arat'a cevap vererek "Yalancısın" dedi.

Antalyaspor'un eski futbolcusu Eto'o kendisi hakkında konuşan Can Arat'a cevap vererek yalancılıkla suçladı.

Son dönemde attığı gollerle adından söz ettiren Emre Akbaba ile ilgili Can Arat: "Emre Akbaba o kadar iyiydi ki Eto'o, onu Alanya’ya gönderdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eto'o, Can Arat'ı sarhoşlukla suçladı.

Eto'o yaptığı açıklamada, "Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a benim gönderdiğimi hangi ara keşfettin? 1 ayın 29 gün - 23 saatinde olduğun gibi sarhoşken mi, yoksa ayık gezdiğin 1 saatte mi? Yalancısın." ifadelerini kullandı.