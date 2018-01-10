Samuel Etoo bombası

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü kendisine gelen flaş teklifi değerlendirecek.

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya sürpriz transfer teklifi geldi! Başta Galatasaray ve Beşiktaş ile adı geçen ve devlerin gündeminde olan tecrübeli yıldız rotayı başka yere çevirdi.

Brezilya Ligi Vasco'da başkanlığa aday olan Julio Brant, tecrübeli golcü ile Fransa'da bir araya geldi ve yıldız oyuncuya teklifini iletti.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Vasco'da başkanlığa aday olan Brant, Antalyaspor forması giyen Eto'o ile Fransa'da bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Eto'o'dan Vasco'ya transfer olmasını isteyen başkan adayı, Kamerunlu yıldıza aklındaki projeden bahsetti. İkili arasındaki ilk görüşmenin olumlu olduğu ancak detayların yapılacak diğer görüşmelerde konuşulacağı vurgulandı.

Gelecek hafta Vasco'da başkanlık seçiminin ikinci bölümü yapılacak. Brant'ın başkanlığı kazanması durumunda ilk hedefi olan Eto'o'nun transferi için girişimlerini hızlandıracağı konuşuluyor.

Ajansspor