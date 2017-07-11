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Samuel Eto'o bombası!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın gündemine Samuel Eto'o geldi.

Samuel Etoo bombası!

Marsilya, geçen sezon kiraladığı Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katamamış ve Fransız golcü Galatasaray'a transfer olmuştu. Fransa ekibinin golcü arayışları ise devam ediyor. Mavi-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Antalyaspor'un 36 yaşındaki Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, menajerler tarafından Marsilya'ya önerildi. Eto'o'nun Marsilya'dan 2 yıllık kontrat ve yıllık 4 milyon Euro talep etmesi üzerine transfer zora girdi.

Haberde Marsilya'nın Kamerunlu golcüden vazgeçtiği ve rotayı Inter'den ayrılmak isteyen Gabriel Jesus'a çevirdiği kaydedildi. Marsilya daha önce Monaco'dan Valere Germain'i kadrosuna katmıştı.

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