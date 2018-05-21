Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.
Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 1 yıllığına Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole, resmi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, Sakaryaspor'un 26 yaşındaki yıldızı Ramazan Çevik için transfer yarışına girdi.
Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Darüşşafaka’nın yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid ile oynadığı EuroLeague finali sırasında attığı mesaj gündem oldu.
Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan efsane kaleci Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı. Transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

Şampiyonluk kutlamalarında dakikalarca yuhalandı

21. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamaları sırasında 'Aya benzer' şarkısıyla sahneye gelen Tarık Çamdal'a tepki yağdı.

Şampiyonluk kutlamalarında dakikalarca yuhalandı

Spor Toto Süper Lig`de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray`ın şampiyonluk kutlaması Türk Telekom Stadı`nda yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar kupa törenine yoğun ilgi gösterdi.

21. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray’da taraftarlar stadyuma akın etti ve saatler öncesinden yerlerini aldı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında oyuncuların tek tek anons edilip sahneye davet edildiği sırada, tepki sesleri de yükseldi.

Galatasaray'da uzun süredir forma giymeyen ve taraftarın da eleştirdiği isimlerin başında gelen Tarık Çamdal, “Aya benzer” şarkısıyla sahneye gelirken taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda uzun süredir forma şansı bulmakta zorlanan, Tarık Çamdal'a takım arkadaşları alkışlarla destek verdi.

Eyvah! Serdar Aziz'e talip var

Eyvah! Serdar Aziz'e talip var

Carole'den dikkat çeken paylaşım

Carole'den dikkat çeken paylaşım

Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Eyvah! Serdar Azize talip var

Eyvah! Serdar Aziz'e talip var

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan Serdar Aziz için İtalyanların yoklama yaptığı ortaya çıktı.
Caroleden dikkat çeken paylaşım

Carole'den dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 1 yıllığına Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole, resmi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Şampiyonluk kutlamalarında dakikalarca yuhalandı

Şampiyonluk kutlamalarında dakikalarca yuhalandı

21. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamaları sırasında 'Aya benzer' şarkısıyla sahneye gelen Tarık Çamdal'a tepki yağdı.
Şampiyon Galatasarayın yeni sezon ilk transferi

Şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon ilk transferi

Cim Bom’daki 4. dönemine Göztepe zaferiyle başlayıp, sezonu yine Göztepe galibiyetiyle bitiren Fatih Terim, Galatasaray’a 21. şampiyonluğunu getirdi ve rotayı yeniden Avrupa’nın zirvesine çevirdi: Şampiyonlar Ligi.
Başkandan Badou Ndiaye açıklaması

Başkandan Badou Ndiaye açıklaması

Sezonu şampiyon kapatan Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Ndiaye açıklaması geldi.
Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

2017-18 Spor Toto Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen görkemli bir törenle aldı.
Allah razı olsun Bafe

"Allah razı olsun Bafe"

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Sinan Gümüş, yayıncı kuruluşa konuştu.
İşte Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayarak Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne dönecek.
Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu

"Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu"

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...