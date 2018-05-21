Şampiyonluk kutlamalarında dakikalarca yuhalandı
21. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamaları sırasında 'Aya benzer' şarkısıyla sahneye gelen Tarık Çamdal'a tepki yağdı.
Spor Toto Süper Lig`de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray`ın şampiyonluk kutlaması Türk Telekom Stadı`nda yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar kupa törenine yoğun ilgi gösterdi.
21. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray’da taraftarlar stadyuma akın etti ve saatler öncesinden yerlerini aldı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında oyuncuların tek tek anons edilip sahneye davet edildiği sırada, tepki sesleri de yükseldi.
Galatasaray'da uzun süredir forma giymeyen ve taraftarın da eleştirdiği isimlerin başında gelen Tarık Çamdal, “Aya benzer” şarkısıyla sahneye gelirken taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda uzun süredir forma şansı bulmakta zorlanan, Tarık Çamdal'a takım arkadaşları alkışlarla destek verdi.
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