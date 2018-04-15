Şampiyonluk 7-1'le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.
PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV, Ajax'ı 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk 7-1le geldi

Fransa'da şampiyon PSG! Paris Saint-Germain ligde 33. haftada PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

Rakibini 7-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 5 haftada şampiyonluğunu ilan etti.

PSG, Celso, Cavani, Di Maria'nın golleriye 20 dakikada 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın 27. dakikasında Celso bir kez daha sahneye çıktı ve fark 4'e çıktı.

İlk yarıda son sözü Rony Lopes söyledi ve ilk devreyi Paris Saint-Germain 4-1 üstün kapattı.

Paris Saint-Germain'in diğer golleri Di Maria, Falcao(k.k.) ve Julian Draxler'den geldi.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 87 yaparak şampiyon oldu. Monaco ise 70 puanla 2. sırada kaldı.

Dünya devine 1 yıl Avrupa'dan men

Dünya devine 1 yıl Avrupa'dan men

Çılgın Neymar planı ortaya çıktı

Çılgın Neymar planı ortaya çıktı

Pastore açıkladı, Beşiktaşlılar heyecanlandı

Pastore açıkladı, Beşiktaşlılar heyecanlandı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Şampiyonluk 7-1le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.
Dünya devine 1 yıl Avrupadan men

Dünya devine 1 yıl Avrupa'dan men

Sezon başında Neymar ve Mbappe transferleriyle futboldaki transfer piyasasını baştan aşağı değiştiren Paris Saint-Germain, UEFA ile karşı karşıya geldi.
Çılgın Neymar planı ortaya çıktı

Çılgın Neymar planı ortaya çıktı

Manchester United'ın Neymar'ı kadrosuna katmak için iki yıldızı ve bir miktar parayı gözden çıkardığı belirtildi.
Pastore açıkladı, Beşiktaşlılar heyecanlandı

Pastore açıkladı, Beşiktaşlılar heyecanlandı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen PSG'nin Arjantinli yıldızı Javier Pastore, geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Marcelo, Fransayı karıştırdı

Marcelo, Fransa'yı karıştırdı

Lyon'un deplasmanda Marsilya'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, taraftarlara Lyon formasını gösterdi ve olaylar çıktı.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.
PSGden sürpriz transfer

PSG'den sürpriz transfer

Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı.
Cimbomun gözdesi Fransada gol krallığına gidiyor

Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Ümt Milli Takımı'nda da forma giyen Umut Bozok, Fransa'da fırtına gibi esiyor.
Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer burada beklentileri karşılayamadı. Danimarkalı savunma oyuncunun transfer olması gündemde.
PSG, Marouane Fellainiye 4 yıllık anlaşma teklif etti

PSG, Marouane Fellaini'ye 4 yıllık anlaşma teklif etti

Fransız devi PSG, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Manchester United'lı Marouane Fellaini'ye 4 yıllık anlaşma teklif etti.
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen...
Di Maria ve Thiago Mottaya 2şer maç men cezası!

Di Maria ve Thiago Motta'ya 2'şer maç men cezası!

Paris Saint-Germain’in Nice’e 3-1 kaybettiği geçen hafta oynanan lig maçında kırmızı kart gören Di Maria ve Motta,...
Aubameyanga tam 70 milyon euro!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Alman Sportbild Dergisi Paris Saint Germain'in Aubameyang'ı transfer edebilmek için Borussia Dortmund'a 70 milyon Euro önereceğini, Alman...
Lassana Diarrada son dakika!

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor....
Djibril Cisse futbolu bıraktı

Djibril Cisse futbolu bıraktı

Fransız futbolcu Djibril Cisse, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Yıldız isim sosyal medya hesabından yeni mesleğini de...