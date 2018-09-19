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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı.

Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları

Devler Ligi'nde günün maç programı ve alınan sonuçlar:

Ajax (Hollanda) - AEK (Yunanistan): 3-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Hoffenheim (Almanya): 2-2

Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya): 0-2

Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa): 1-2

Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA Moskova (Rusya): 2-2

Real Madrid (İspanya) - Roma (İtalya): 3-0

Valencia (İspanya) - Juventus (İtalya): 0-2

Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere): 0-3

Monaco (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

Inter (İtalya)-Tottenham (İngiltere): 2-1

Barcelona (İspanya)-PSV (Hollanda): 4-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Napoli (İtalya): 0-0

Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa): 3-2

Schalke 04 (Almanya)-Porto (Portekiz): 1-1

Galatasaray-Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

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