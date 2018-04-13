Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final kuraları çekildi.
Şampiyonlar Ligi’ndeki yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Bayern Münih – Real Madrid
Liverpool - Roma
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Marsilya – Salzburg
Arsenal – Atletico Madrid
Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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