Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final kuraları çekildi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’ndeki yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Bayern Münih – Real Madrid

Liverpool - Roma

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Marsilya – Salzburg

Arsenal – Atletico Madrid

Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

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Başakşehir yokları oynadı

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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Medipol Başakşehir Avrupa Ligine veda etti

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

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Konyaspor Salzburg'a boyun eğdi

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Başakşehir son dakikada yıkıldı

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"Kendimizi aştık"

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