Şampiyonlar Ligi için Galatasarayı tercih edecek

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ı tercih edecek

G.SARAY’DA bir yandan şampiyonluk planları yapılırken diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı.

Şampiyonlar Ligi için Galatasarayı tercih edecek

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa’nın sezon başında Anderlecht’ten kiraladığı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan nam-ı diğer Trezeguet’yi kadrosuna katmak istiyor. Henüz 23 yaşında olan Trezeguet, bu sezon Kasımpaşa formasını 25’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 27 kez sırtına geçirdi. Bu maçlarda 12 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız, 5 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Genellikle sağ kanatta forma giyen Trezeguet, yeri geldiğinde orta alanın ortasında ve solda da oynayabiliyor. Her iki ayağını da iyi kullanan futbolcu, sezon sonu Anderlecht’e dönecek ama oradaki kontratı da 2019’da bitiyor.

BOURNEMOUTH DA TAKİP EDİYOR

The Sun’un haberine göre; G.Saray’ın takip ettiği Trezeguet için Premier Lig’den Everton ve Borunemouth da devrede. Devre arasında Cenk Tosun ve Theo Walcott gibi önemli yıldızlara yatırım yapan Maviler, kabuk değiştirmek istiyor. Sezon sonu için şu anki menajer Sam Allardyce ile yolların ayrılacağı konuşulan Everton’ın Trezeguet transferi için nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor. Premier Lig’de 9. sırada yer alan Everton’ın 1 basamak altında bulunan Bournemouth da 23’lük yıldızı izliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Kasımpaşa’nın sezon başında kiraladığı oyuncu için Belçika kulübüyle satın alma opsiyonu anlaşması bulunuyor. Kasımpaşa, Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak isteyebilir fakat son karar Trezeguet’te olacak. Trezeguet’nin, G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma olasılığı göz önüne alındığında Aslan’a gelebileceği konuşuluyor.

Galatasaray'dan tazminat alacak diye bunu da yapmış!

Galatasaray'dan tazminat alacak diye bunu da yapmış!

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray'da büyük kriz! "Paramı almadan imza atmam"

Fatih Terim Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı:

Fatih Terim Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: "Keşke bizde olsa"


 

Akşam

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasaraydan tazminat alacak diye bunu da yapmış!

Galatasaray'dan tazminat alacak diye bunu da yapmış!

Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra sarı kırmızılı kulübe tazminat davası açan Tudor'un kendisine gelen iki teklifi reddettiği ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi için Galatasarayı tercih edecek

Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ı tercih edecek

G.SARAY’DA bir yandan şampiyonluk planları yapılırken diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı.

Galatasarayda büyük kriz! Paramı almadan imza atmam

Galatasaray'da büyük kriz! "Paramı almadan imza atmam"

Galatasaray, son günlerde çok ilgi çekici bir olay yaşıyor. Olay ise futbolcunun takımla hiçbir resmi maça çıkmayan ancak bugüne kadar kulüpten tam 4 milyon TL para alması.
Fatih Terim Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: Keşke bizde olsa

Fatih Terim Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: "Keşke bizde olsa"

Fenerbahçe'de genelde yedek kulübesinde oturan Valbuena için Fatih Terim'in 'Keşke bizde olsa' dediği iddia edildi.
Fatih Terim oğlum dediği ismi Galatasaraya getiriyor

Fatih Terim 'oğlum' dediği ismi Galatasaray'a getiriyor

Celta Vigo'da aradığı ortamı bulamayan ve psikolojik tedavi gören Emre Mor için Fatih Terim devreye girdi.
Badou Ndiaye geri dönüyor

Badou Ndiaye geri dönüyor

Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Nidaye'nin Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.
Bayernin sol beki Galatasarayı Riberyye sordu

Bayern'in sol beki Galatasaray'ı Ribery'ye sordu

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan İspanyol yıldız Bernat, sarı kırmızılı kulübü takım arkadaşı Ribery'ye sordu.
Fatih Terim 3 genç yıldızın peşinde

Fatih Terim 3 genç yıldızın peşinde

Transfer çalışmaları için ligin ve başkanlık seçiminin geçmesini bekleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, aklındaki üç ismin takibi için scout'lara talimat verdi. 'İmparator'un listesinin başında ise 3 genç futbolcu var!
İtalyan devi, Serdar Azizi izlemeye aldı

İtalyan devi, Serdar Aziz'i izlemeye aldı

Savunmasını güçlendirmek isteyen İtalyan kulübü Milan, Galatasaray'ın futbolcusu Serdar Aziz'i izlemeye aldı.
Galatasaraya bir Japon daha

Galatasaray'a bir Japon daha

Galatasaray, Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa'nın peşinde düştü.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...