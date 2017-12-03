Süper Lig’in 14. haftasında ağırladığı Osmanlıspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyon bir takım gibi oynamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, geçiş oyunu oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Avcı, rakiplerini ve karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Osmanlıspor, gollerinin yüzde 37’sini geçişlerden atıyor. Duran toplarda da etkililer. Çalıştığımız 5-6 opsiyonu ilk yarı itibarıyla çok sağlıklı bir biçimde kullandık. Ama girdiğimiz birkaç pozisyonu değerlendiremedik. İlk yarıda pasın şiddeti ve hızını ayarlamakta da ağır kaldık. İkinci yarıda ise pasın şiddetini arttırmak istedik. Attığımız gole kadar yüzde 81 ile topla oynadık. Top oyunda 60 dakika kaldı. Bu son derece değerli. Golden sonra Osmanlıspor, zaman zaman devredeydi. Son dakikalarda verdiğimiz net pozisyonda Volkan Babacan devreye girdi. Oyun gücü olarak hak ettiğimiz bir maç oynadık."

Maçın genelinde topa yüzde 69 sahip olduklarının altını çizen Abdullah Avcı, "Rakip bizden daha fazla mesafe yapsa da, kaliteli koşuda daha üstündük. Gol yemeden kazanabilmek son derece önemli. Lideriz. Şampiyon olmak önemli değil. Lider ve şampiyon takım gibi oynamak oyun felsefelerimizden biri. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Sağlıklı gidiyoruz. Bunun için oyuncularımı da tebrik ediyorum. Rakibi de kutluyorum." diye konuştu.

Ligde 3 maç aradan sonra forma giyen Emre Belözoğlu hakkında da görüşlerini aktaran Avcı, "Emre, 1 aydır tedavi görüyordu. Yoğun bir süreç yaşadı. Buna rağmen oyuna girdikten sonra takıma önemli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.