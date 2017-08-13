Şampiyon kaldığı yerden!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 45+4. dakikada Pepe ve 64. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş seyircisiz oynanan maçta Vodafone Park'da Antalyaspor'u 45+4. dakikada yeni transfer Pepe ve 64. dakikada golcü oyuncusu Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

2. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Caner Erkin'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

7. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan Caner Erkin ile kullandığı serbest vuruşta Antalyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

8. dakikada Ricardo Quaresma ceza sahasu içinde topla buluştu ancak Antalyasporlu futbolcular son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

9. dakikada Cenk Tosun ceza sahası dışından şansını denedi, top kalecide kaldı.

12. dakikada Oğuzhan Özyakup, Salih Dursun'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

20. dakikada Beck ceza sahası içi sağ çaprazdan vurdu, top kalecide kaldı.

Beşiktaş, Pepe ile gole çok yaklaştı!

23. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Pepe'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

31. dakikada Babel ceza sahasında markaj altında şutunu çekti, top yandan dışarı gitti.

32. dakikada Antalyaspor'da Danilo Campos sarı kart gördü.

36. dakikada Antalyaspor'da sakatlanan Sandro'nun yerine Zeki Yıldırım oyuna girdi.

38. dakikada Antalyaspor atağında ceza sahası içinde topa yükselen Maicon Marques kafayı vurdu. Ancak top savunmadan döndü.

45+3. dakikada Ricardo Quaresma'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Beşiktaş, Pepe ile golü buldu!

45+4. dakikada Beşiktaş, Pepe'nin attığı golle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Pepe'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu.

Antalyaspor'da Ondrej Celustka ve Mostapha El Kabir sarı kart gördü.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Cenk Tosun'un ceza yayı gerisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Dusko Tosic, Charles Fernando'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

62. dakikada Antalyaspor'da Danilo Campos oyundan çıkarken, Aydın Karabulut oyuna girdi.

63. dakikada Antalyaspor'da Diego Angelo sarı kart gördü.

Beşiktaş, Cenk Tosun'la farkı 2'ye çıkarttı!

64. dakikada Cenk Tosun2un ceza sahası içinde yer kalması sonrası Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başında geçen Cenk Tosun topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

70. dakikada Salih Dursun'nun ceza sahası içinden vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

74. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup oyundan çıkarken Tolgay Arslan oyuna girdi.

79. dakikada Antalyaspor'da Mostapha El Kabir oyundan çıkarken Emre Güral oyuna girdi.

83. dakikada Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma oyundan çıkarken, Necip Uysal oyuna girdi.

87. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun oyundan çıkarken Alvaro Negroda oyuna girdi.

90. dakikada Antalyaspor2un hızlı gelişen atağında Samuel Eto'o, fabri ile karşı karşıya kaldı ancak Fabri zamanında çıkarak topa müdahale etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2017-2018’e taraftarından yoksun bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk haftasında Antalyaspor’u Vodafone Park’ta konuk ederken, cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun kaldı. Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Beşiktaşlı taraftarlar, stat çevresinde takımları lehine tezahüratta bulundu.

Süleyman Seba mesajları

Beşiktaş Kulübü yönetimi, ölümünün 3. yıl dönümünde onursal başkan Süleyman Seba’yı unutmadı.

Vodafone Park’taki tribünlerde Süleyman Seba’ya ait görseller konulurken, efsane başkanın "Beşiktaş’ı üzmeyin" mesajı da yer aldı.

Siyah-beyazlı oyuncular da maç öncesi üzerinde Süleyman Seba fotoğrafının bulunduğu ve "Kalbimizdesin" yazan tişörtle ısındı.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye hakemler ve iki takım oyuncuları, "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz iyikivarsınEren" pankartıyla çıktı.

Antalyasporlu taraftarlar yerini aldı

Ligin ilk haftasında Beşiktaş’a konuk olan Antalyaspor ise taraftar desteği avantajına sahip oldu.

Siyah-beyazlıların olmadığı karşılaşmada 200 kadar Antalyasporlu taraftar, kendilerine ayrılan bölümden maçı takip etti.

Yeni statta ilk seyircisiz maç

Beşiktaş, Vodafone Park’ta ilk kez seyircisiz bir maça çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016’da hizmete giren Vodafone Park’taki resmi maçlarda Antalyaspor karşılaşmasına kadar seyircisiz kalmamıştı.

Talisca ilk 11’de

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Turkcell Süper Kupa maçına göre ligin ilk maçında kadroda 2 değişiklik yaptı.

Lisansı çıkmadığı için Süper Kupa mücadelesinde yer alamayan Anderson Talisca, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalyaspor karşısında ilk 11’de görev aldı. Talisca, Atiker Konyaspor mücadelesinde oynayan Tolgay Arslan’ın yerine orta sahada hücuma destek vermeye çalıştı. Tolgay Arslan ise Antalyaspor mücadelesine yedekler arasında başladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Adriano Correia, ilk hafta maçında kadroda yer almazken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Caner Erkin şans buldu.

Beşiktaş’ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Andreas Beck, Pepe, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Cenk Tosun ilk 11’de sahaya çıktı.

Pepe ilk kez Vodafone Park’ta

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Real Madrid’den kadroya dahil ettiği Pepe, Vodafone Park’taki ilk maçına çıktı.

Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçını Atiker Konyaspor karşısında giyen tecrübeli futbolcu, savunmanın göbeğinde görev aldı.

Negredo, Lens ve Orkan Çınar yedek

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar ise yedekler arasında bulundu.

Beşiktaş’ta ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal ve Sedat Şahintürk ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedek soyundu.

Garry Medel yok

Siyah-beyazlı ekibin İnter’den transfer ettiği Gary Medel ise kadroda yer alamadı.

Lisansı henüz çıkmayan Şilili futbolcu bu nedenli ligin ilk haftasında forma şansı bulamadı. Medel, karşılaşmayı tribünden takip etti.

70 gün sonra Dolmabahçe’de

Beşiktaş, 70 gün sonra Dolmabahçe’de lig maçına çıktı.

Geçen sezonun son haftasında Osmanlıspor’u 3 Haziran’da Vodafone Park’ta konuk eden siyah-beyazlı takım, uzun bir aradan sonra sahasında lig mücadelesi yaptı.

Marcelo’dan destek mesajı

Siyah-beyazlı takımda geçen sezon forma giyen Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşlarına başarı mesajı gönderdi.

Marcelo, Beşiktaş soyunma odasındaki formaların fotoğrafını kullanarak yeni sezon için siyah-beyazlı oyunculara şans diledi.

Mücadeleyi ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi.