Şampiyon Galatasarayın yeni sezon ilk transferi

Cim Bom’daki 4. dönemine Göztepe zaferiyle başlayıp, sezonu yine Göztepe galibiyetiyle bitiren Fatih Terim, Galatasaray’a 21. şampiyonluğunu getirdi ve rotayı yeniden Avrupa’nın zirvesine çevirdi: Şampiyonlar Ligi.

Basın toplantısında “Bir hayalim daha var” diyerek mesajı veren İmparator, “Dışarıda herkesin özlemi Real Madrid maçı. Tadını unutmadık. O tatta bir mücadeleyi inanıyorum ki tekrar göstereceğiz” ifadesini kullanmıştı.

İmparator bu sözlerinin ardından Başkan Mustafa Cengiz ile oturup, UEFA standartlarına göre hemen çalışmalara başlayacaklarını da söyleyip, kadroda değişim sinyalini verdi. Terim, Devler Ligi’ne yakışır bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden start verecek.

Öncelikle kiralık Nagatomo’nun bonservisinin alınmasını gerekli gören Terim, Denayer’in 1 sene daha kiralanmasını, Donk’un ise sözleşmesinin uzatılmasını istiyor.

Dış transferde ise kulübün maddi imkanları ve 26 Mayıs’taki başkanlık seçim sonrası oluşacak ortama göre daha net planlama yapılacak. Ancak hocanın aklında bazı isimler hazır. İmparator, sezon ortasında Stoke City’ye 16 milyon Euro’ya kiralanan Badou Ndiaye’nin kulübü küme düştüğü için kiralanmasına sıcak bakıyor.

Eski aşkı Shaqiri

Aynı şekilde Stoke’ta Terim’in bir diğer eski gözdesi de forma giyiyor: Xherdan Shaqiri. Fatih hoca 3. döneminde, Shaqiri Basel’de oynarken yıldız oyuncuyu istemişti.

Fanatik