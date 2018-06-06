Şampiyon Galatasaray ilk transferini yaptı

Galatasaray'ın yeni transferinin parası Alex Telles'ten

Porto forması giyen Alex Telles'in 40 milyon euro serbest kalma maddesiyle Premier Leaue'e transfer olması beklenirken, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da eli Telles'in satışından gelecek pay ile biraz olsun güçlenecek.