Şampiyon Barcelona
La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 86 yaptı ve en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğu garantiledi.
Barcelona, son 10 sezonda 7, La Liga'da 25. şampiyonluğunu ilan etti.
Sahadan mağlubiyetle ayrılan Emre Çolak'ın Deportvio La Coruna ise 28 puanda kaldı ve en yakın rakibinin 12 puan gerisinde kalarak ligden düşmesi kesinleşti.
Barcelona'nın golleri 7. dakikada Coutinh, 38, 82 ve 85. dakikalarda Lionel Messi'den geldi.
Deportivo La Coruna'da ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64. dakikada milli futbolcu Emre Çolak golleri kaydetti.
Sporx
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