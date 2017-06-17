Samandıradaki dolabını topladı gidiyor!

Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Beşiktaş, Milan’ın stoperi Gustavo Gomez için kiralık teklifinde bulundu.
Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!

Gelecek sezonun Galatasaray’ında önemli bir pozisyonu olmadığını anladığı için kendi planlamasını yapan Sneijder, aralarında Patrick Viera’nın çalıştırdığı New York’un da bulunduğu kulüplerle temasta.
İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Göztepe'nin yeni hocası Beşiktaş'tan ayrılan Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna oldu.
Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.
Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Clichy'de son dakika!

Clichy'de son dakika!

L’Equipe, Fener’le anlaşmak üzere olan Clichy’nin önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceğini yazmıştı. Galatasaray, Başakşehir ve Bordeaux’nun devreye girmesi rötara neden olsa da avantaj Kanarya hâlâ imzaya yakın.
Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

Vincent Aboubakar için Lorient Kulübü ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, Fransa'dan gelecek haberi beklemeye başladı. Porto ile görüşecek olan Fransız yetkililer, sonucu Beşiktaş'a bildirecek.

Samandıra'daki dolabını topladı gidiyor!

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Volkan Şen'in Samadıra'da dolabını topladığı ve takımdan ayrılmak için gün saydığı öğrenildi.

Samandıradaki dolabını topladı gidiyor!

2015/2016 sezonu başında Bursaspor'dan Fernandao ve Şener'le birlikte transfer edilen Volkan Şen'in Fenerbahçe günleri sona eriyor.

Dolabını topladı, kampa gelmeyecek

Son olarak Milli Takım'ın Kosova maçındaki attığı gol ve gösterdiği performansla beğeni toplayan ancak Sarı Lacivertliler'deki 2 sezonunda özellikle ceza sahsı içindeki pozisyonlarda çok gol kaçıran Volkan'ın, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki dolabını topladığı ve takımdan ayrılmak için gün saydığı kaydedildi.

Volkan Şen, sezon başı kampında da olmayacak.

Devre arasında da gitmek istedi!

29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun devre arasında da takımdan ayrılmak için yönetimle bir görüşme yaptığı ancak teknik direktör Dick Advocaat'ın Volkan'ı bırakmak istemediği belirtilirken, yıldız oyuncuyu başta Sivasspor olmak üzere birkaç Süper Lig takımı daha istiyor.

Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı!

Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı!

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Süper sezon şampiyonlukla taçlandırıldı!

Süper sezon şampiyonlukla taçlandırıldı!


 

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İşte Nabil Dirarın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Samandıradaki dolabını topladı gidiyor!

Samandıra'daki dolabını topladı gidiyor!

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Volkan Şen'in Samadıra'da dolabını topladığı ve takımdan ayrılmak için gün saydığı öğrenildi.
Süper sezon şampiyonlukla taçlandırıldı!

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