Salah rekor bedelle Premier Lige

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.

Liverpool, menajer Jürgen Klopp'ün ısrarla ettiği Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.

Kırmızılar, Roma ile Mısırlı futbolcu için 45 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Daha önce Chelesea formasıyla Premier Lig'de yer alan, ancak beklentileri karşılayamayarak İtalya'nın yolunu tutan Salah'ın, Roma ile yıllık 5.5 milyon Euro'dan 4 senelik kontratı bulunuyordu.

Sky Sports'un haberine göre, Salah salı gecesi Londra'ya uçtu ve bugün Liverpool için sağlık kontrolünden geçiyor.

Kulüp rekoru kırılacak

Liverpool, Muhammed Salah için ödeyeceği 45 milyon Euro bonservis bedeliyle, kulüp rekoru kırmaya hazırlanıyor.

Daha önce 2011 yılında Andy Carroll için Newcastle United'a 41 milyon Euro ödeyen Liverpool, İngiliz oyuncudan beklediği verimi alamamış ve 2013'te 17.5 milyon euro'ya Carroll'ı West Ham United'a satmıştı.