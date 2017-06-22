"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.
İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’nin süper yıldızı Bogdan Bogdanovic, Belgrad’daki basketbol kampının açılış töreni öncesinde NBA ve Fenerbahçe hakkında bazı soruları yanıtladı.
Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.

Salah rekor bedelle Premier Lige

Liverpool, menajer Jürgen Klopp'ün ısrarla ettiği Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.

Kırmızılar, Roma ile Mısırlı futbolcu için 45 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Daha önce Chelesea formasıyla Premier Lig'de yer alan, ancak beklentileri karşılayamayarak İtalya'nın yolunu tutan Salah'ın, Roma ile yıllık 5.5 milyon Euro'dan 4 senelik kontratı bulunuyordu.

Sky Sports'un haberine göre, Salah salı gecesi Londra'ya uçtu ve bugün Liverpool için sağlık kontrolünden geçiyor.

Kulüp rekoru kırılacak

Liverpool, Muhammed Salah için ödeyeceği 45 milyon Euro bonservis bedeliyle, kulüp rekoru kırmaya hazırlanıyor.

Daha önce 2011 yılında Andy Carroll için Newcastle United'a 41 milyon Euro ödeyen Liverpool, İngiliz oyuncudan beklediği verimi alamamış ve 2013'te 17.5 milyon euro'ya Carroll'ı West Ham United'a satmıştı.

Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Salah rekor bedelle Premier Lige

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Menajeri ısrarla Türkiye’yi düşünmediklerini belirtse de Fenerbahçe yönetiminin Jose Sosa ısrarı sürüyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar er ya da geç Arjantinli oyuncuyu ikna edeceklerine inanıyorlar.
Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Juventus'un 17 yaşındaki forveti Moise Kean'ın kulüple yeni sözleşme imzalaması için babasından ilginç bir talep geldi.
Her yol Beşiktaşa çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
Milandan Fenerbahçeye çılgın teklif!

Milan'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

İtalyan basını, Danimarkalı stopere karşılık paranın yanı sıra Paraguaylı savunmacıyı önerdiğini yazdı. Fenerbahçe Yönetimi’nin önceliği para olsa da Gustavo Gomez için Aykut Kocaman’ın görüşü alınacak.
Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Geçtiğimiz transfer sezonunda Galatasaray'ın listesinde yer alan Palmeiras'lı futbolcu Vitor Hugo, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu.
İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

Çinli sahibi Suning'le gelecek sezon yepyeni bir oluşum içine girecek olan Inter, Torino'nun geçtiğimiz sezona damga vuran forveti Andrea Belotti için inanılması güç bir teklif yaptı.
Francesco Totti veda etti!

Francesco Totti veda etti!

Roma’nın kaptanı Francesco Totti, İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 38. haftasında Genoa’yı 3-2 yendikleri maçla aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.
Mandzukic imzayı atıyor!

Mandzukic imzayı atıyor!

Bu sezon Juventus'la iyi bir performans sergileyen ve adeta 'Gönderilecek' söylentilerini kendisi yok eden Mario Mandzukic, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.
Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın kaptanı Francesco Totti, 28 Mayıs Pazar günü Genoa ile oynayacakları maçta takımının formasını son kez giyeceğini duyurdu.
Jose Sosa kendini buldu!

Jose Sosa kendini buldu!

Ara transferde Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Jose Sosa, transfer sezonunun kapanmasıyla kendini buldu....
Inter isyan etti! Dev protesto...

Inter isyan etti! Dev protesto...

Türkiye'de yoğun şekilde tartışılan hakem kararlarının ardından İtalya'da da hakemlere büyük tepki var....
5.4lük deprem maçı durdurdu!

5.4'lük deprem maçı durdurdu!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında dün akşam oynanan Pescara-Atalanta maçı esnasında deprem meydana geldi....
Interden Juveye darbe!

Inter'den Juve'ye darbe!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Inter, konuk ettiği Juventus'u 2-1 yendi....
Salih Uçana 7 milyon euro

Salih Uçan'a 7 milyon euro

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan için İtalyan kulüpleri sıraya girdi....
Canerle ilgili flaş gelişme

Caner'le ilgili flaş gelişme

Inter'de teknik direktör Frank de Boer tarafından kadroda düşünülmeyen Caner Erkin'le ilgili, milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak...