Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

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Boyko çıldırtmaya devam ediyor

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PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.

Salah iki gol daha atarsa Drogba'nın rekorunu kıracak

Liverpool formasıyla Premier Lig'i kasıp kavuran Mohamed Salah, bir gol daha atması halinde Didier Drogba'nın Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı futbolcu rekoruna ortak olacak.

Salah iki gol daha atarsa Drogbanın rekorunu kıracak

Premier Lig'de Liverpool formasıyla 28 gole ulaşarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu olan Mohamed Salah, gözünü Didier Drogba'nın rekoruna dikti.

Chelsea ile 2009-10 sezonunu 29 golle kapatan Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor. Salah, Premier Lig'de bir gol daha atması halinde Drogba'nın bu rekorunu egale edecek.

ADEBAYOR'U GERİDE BIRAKTI

Liverpool'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol atan Salah, attığı bu 4 golle Başakşehir'in forveti Emmanuel Adebayor'u da geride bırakmış oldu. Adebayor, 2007-08 sezonunda Arsenal formasıyla sezonu 24 golle kapatmıştı.

"Yüzde 90 anlaşmıştım. O takıma gidiyordum"

Ada'da herkes Cenk Tosun'u konuşuyor! Peki neden?

Ada'da herkes Cenk Tosun'u konuşuyor! Peki neden?

Cenk Tosun'a büyük müjde

Cenk Tosun'a büyük müjde


 

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Salah iki gol daha atarsa Drogbanın rekorunu kıracak

Salah iki gol daha atarsa Drogba'nın rekorunu kıracak

Liverpool formasıyla Premier Lig'i kasıp kavuran Mohamed Salah, bir gol daha atması halinde Didier Drogba'nın Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı futbolcu rekoruna ortak olacak.
Yüzde 90 anlaşmıştım. O takıma gidiyordum

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Cenk Tosun'a büyük müjde

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Cenk Tosuna kötü haber

Cenk Tosun'a kötü haber

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