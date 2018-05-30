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Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.
Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

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Tolgay için reddedilemeyecek teklif

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Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Salah Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?

Mısır Futbol Federasyonu, tedavisi devam eden Muhammed Salah'ın üç hafta içinde sahalara dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Salah Dünya Kupasında oynayabilecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları final maçında sakatlanan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelede omzundan sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun üç hafta sonra sahalara dönmesinin beklendiği kaydedildi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin Uruguay ile 15 Haziran'da yapacağı ilk grup maçında Salah'ın takımdaki yerini alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi Rusya, 25 Haziran'da da Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

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