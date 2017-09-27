Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Şekip Mosturoğlu, “FIFA’dan transfere onay çıkmaması halinde, 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak olan Eljif Elmas’ın başka bir takım tarafından transfer edilme tehlikesi doğacaktı” dedi.
Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

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Diego Costa transferi resmen açıklandı

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Sakatlık depremi! Tam 9 ay yok!

Manchester City'de Benjamin Mendy sakatlığı nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalacak.

Sakatlık depremi! Tam 9 ay yok!

Premier Lig devi Manchester City'nin Fransız ekibi Monaco'dan 52 milyon Pound'a transfer ettiği Benjamin Mendy'den kötü haber geldi.

Futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu olarak kayıtlara geçen Mendy'nin sahalardan 9 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, ''Manchester City'de dünyanın en iyi sol bekine dönüşebilirim. Önümde uzun bir yol var. Neden olmasın ki? Her şey çalışmaya bağlı. Bu sezondan beklentim, City ile birkaç kupa kazanmak. Burada, Avrupa'nın en büyük projelerinden birinin içindeyim. Kulüp için tarih yazmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Diego Costa transferi resmen açıklandı

Diego Costa transferi resmen açıklandı

Futbolu bıraktı, boksör oluyor

Futbolu bıraktı, boksör oluyor

Marouane Fellaini şoku!

Marouane Fellaini şoku!


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Sakatlık depremi! Tam 9 ay yok!

Sakatlık depremi! Tam 9 ay yok!

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Diego Costa transferi resmen açıklandı

Diego Costa transferi resmen açıklandı

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