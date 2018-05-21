Sakaryasporun yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi
Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, Sakaryaspor'un 26 yaşındaki yıldızı Ramazan Çevik için transfer yarışına girdi.
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe transferde kolları erken sıvadı.
Sarı-lacivertliler, Sakaryaspor'un sol kanat oyuncusu Ramazan Çevik'i listesine aldı. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu bu sezon Sakaryaspor'un tüm maçlarında forma giydi.
Bu transferde başkan yardımcısı Ali Yıldırım'ın bizzat devreye girdiği öğrenildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın İzleme Komitesi Direktörü Gökhan Keskin de yönetime "Alınsın" raporu verdi.
Oyuncunun, Sakaryaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor.
Sporx
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