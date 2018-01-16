Sahayı gözyaşları içinde terk etti

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştı.

Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a kiralamak üzere anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli 19. dakikada sakatlandı ve sedyeyle gözyaşları içinde kenara alındı.

Genç futbolcunun son durumu ile ilgili olarak Fenerbahçe'den kısa zaman içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. Alınan bilgilere göre oyuncunun sol arka adalesinde kopma olduğu ifade edildi.

Avrupa transferi tehlikeye girdi

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda’nın Sparta Rotterdam takımına kiralık verilen Yiğithan Güveli'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkması tüm planları bozdu.

Genç futbolcu çalışma izni geciktiğinden cumartesi oynanan Kukesi maçında kadroda bulunurken, aynı sebepten İstanbulspor maçında da görev aldı.

Fakat Rotterdam Kulübü ile söz kesen Yiğithan’ın İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkması transferi zora soktu. Yiğithan’ın yarın yapılacak tetkikler sonucunda Rotterdam Kulübü’nün son sözü söyleyeceği öğrenildi.

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