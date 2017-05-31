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Sağ kanada yıldız isim: Jese Rodriguez

Taison’un, Shakhtar’a imza atmasıyla sağ kanat için kriz yaşayan Fenerbahçe, PSG’nin Las Palmas’a kiraladığı İspanyol Jese Rodriguez’i gündeme aldı.

Sağ kanada yıldız isim: Jese Rodriguez

Fenerbahçe'de sağ kanat için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Taison'un, Shakhtar'la sözleşme uzatmasının ardından, sarı-lacivertlilere Fransa'dan önemli bir kiralama fırsatı doğdu.

Paris Saint Germain'in İspanyol kanat oyuncusu Jese Rodriguez, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Geçen sezon 25 milyon Euro bonservisle Real Madrid'den PSG'ye transfer olan İspanyol yıldız, Di Maria, Draxler, Moura gibi isimlerin arkasında kalınca, devre arasında Las Palmas'a kiralandı ve 16 maçta görev yaptı.

Kiralık sözleşmesi biten Jese'nin talipleri arasında Fenerbahçe de bulunuyor. İspanyol yıldızın PSG'de yine şans bulamayacağı için ayrılığa sıcak baktığı, ülkesi İspanya'dan aradığı teklifleri bulamaması halinde Türkiye'ye gelebileceği kaydedildi.

Jese Rodriguez ne yaptı?

16 MAÇ

3 GOL

1 ASİST

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