Sağ bek transferinde sona gelindi

Beşiktaş, Rafael da Silva veya Michael Lang'ı kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı.

Yeni sezon öncesi sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, belirlediği iki aday arasında karar aşamasına geldi.

Siyah-beyazlı yönetim bir süre önce Basel'den Michael Lang için girişimlere başlamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda İsviçre ekibine teklifini sunan futbol komitesi, bonservis bedelinde anlaşma sağlayamadı.

Basel'in 6 milyon euro talep etmesi ve indirime yanaşmaması görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

Beşiktaş bu gelişme üzerine Lyon'dan Rafael da Silva için temaslarını arttırdı. Fransız ekibi ile 1 yıl sözleşmesi olan 27 yaşındaki sağ bek için 2.5 milyon euro teklif eden siyah-beyazlılar cevap bekliyor.

Lyon ile anlaşılması halinde Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

Geçen sezon Fransız ekibinde 31 maça çıkan Rafael, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Ntvspor