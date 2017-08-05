Sadio Diallo ile anlaşma sağlandı

Dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağlandı

Stopere Pepe, forvete ise Alvaro Negredo gibi dünya yıldızlarını transfer eden Beşiktaş, bir başka yıldızı daha kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Siyah Beyazlılar, Gary Medel'le her konuda anlaştı.