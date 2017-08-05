Sadio Diallo ile anlaşma sağlandı
Fransız basını, Bastia forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sadio Diallo'nun Beşiktaş'la anlaştığını iddia etti.
Valencia'dan yıldız forvet Negredo'yu kadrosuna katan Beşiktaş için Fransız basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
L'Equipe'in haberine göre Bastia'da forma giyen Gineli forvet oyuncusu Sadio Diallo, Beşiktaş'la anlaştı. Haberin detayında yıldız oyuncunun İstanbul'a uçtuğu bilgisi de verildi.
İddiaya göre Gine Milli Takımı forması da giyen Diallo, bonservis bedeli olmaksızın Beşiktaş'la bu hafta sonu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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