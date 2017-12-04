Sadece 2 milyon Euroya kapı gibi stoper

Rıza Çalımbay’ın da transferi için onay verdiği Pazdan’ın menajeri Piekarski, “Artık Legia’dan ayrılma vakti geldi. Ona birçok teklif sundum ama son kararı kendisi verecek” dedi.

Trabzonspor uzun zamandır gündeminde tuttuğu Legia Varşova'nın stoperi Pazdan için düğmeye basıyor. Oyuncu izleme komitesi tarafından 2 maç izlenen Pazdan için teknik direktör Rıza Çalımbay da onay verdi.

2019'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bordo-mavililer, Polonya kulübüne 2 milyon Euro teklif edecek. Öte yandan Pazdan'ın menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınına transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Piekarski, Pazdan için değişiklik zamanının geldiğine şüphe olmadığını belirterek, "Ona birçok teklif sundum. Son kararı tabii ki kendisi verecek. Dünya Kupası'nı bekleyeceğini sanmıyorum. Ancak kendisi ve Legia Varşova için iyi bir teklif varsa kullanmasını tavsiye ederim" dedi. Yaz transferinde adı Newcastle United ile anılmasına rağmen Ada'dan ciddi bir teklif almayan Pazdan'a o dönem Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği iddia edilmişti.

PAZDAN KİMDİR?

30 yaşındaki Michal Pazdan 1.81 boyunda ve stoperin yanı sıra ön libero olarak da görev yapabiliyor.

İki ayağını da iyi kullanan Pazdan, 30 kez milli oldu.

Polonya Ligi'nde bu sezon 15 maçın 13'ünde oynayan Pazdan, bunların 12'sinde 90 dakika görev yaptı.

Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Pazdan'ın bonservisi 3.5 milyon Euro... Pazdan ile Euro2016'dan sonra Beşiktaş da ilgilenmişti.

Sabah