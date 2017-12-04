"F.Bahçe böyle oynarsa..."

"F.Bahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Taffarel gitti, Muslera bitti

Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Kasımpaşa'nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim' demişti. Mensah, dün akşam bunu başarırken, takımının 2. golüne de katkı yaptı.
F.Bahçe öncesi üst üste kötü haber

F.Bahçe öncesi üst üste kötü haber

Fenerbahçe maçı öncesi Bursaspor'da sakat oyuncular için seferberlik başlatıldı.
Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

BARCELONA'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Lucas Lima transferi aralık ayında...

Lucas Lima transferi aralık ayında...

Fenerbahçe'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu Lucas Lima'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi.
Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor'da taraftarlar Jose Sosa'ya büyük tepki gösterdi.
Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

Süper Lig'de bu hafta Akhisarspor'u 2-0'la geçen Göztepe, Yasin Öztekin ve Mustafa Pektemek'in peşine düştü.

Sadece 2 milyon Euro'ya kapı gibi stoper

Rıza Çalımbay’ın da transferi için onay verdiği Pazdan’ın menajeri Piekarski, “Artık Legia’dan ayrılma vakti geldi. Ona birçok teklif sundum ama son kararı kendisi verecek” dedi.

Sadece 2 milyon Euroya kapı gibi stoper

Trabzonspor uzun zamandır gündeminde tuttuğu Legia Varşova'nın stoperi Pazdan için düğmeye basıyor. Oyuncu izleme komitesi tarafından 2 maç izlenen Pazdan için teknik direktör Rıza Çalımbay da onay verdi.

2019'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bordo-mavililer, Polonya kulübüne 2 milyon Euro teklif edecek. Öte yandan Pazdan'ın menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınına transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Piekarski, Pazdan için değişiklik zamanının geldiğine şüphe olmadığını belirterek, "Ona birçok teklif sundum. Son kararı tabii ki kendisi verecek. Dünya Kupası'nı bekleyeceğini sanmıyorum. Ancak kendisi ve Legia Varşova için iyi bir teklif varsa kullanmasını tavsiye ederim" dedi. Yaz transferinde adı Newcastle United ile anılmasına rağmen Ada'dan ciddi bir teklif almayan Pazdan'a o dönem Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği iddia edilmişti.

PAZDAN KİMDİR?

30 yaşındaki Michal Pazdan 1.81 boyunda ve stoperin yanı sıra ön libero olarak da görev yapabiliyor.

İki ayağını da iyi kullanan Pazdan, 30 kez milli oldu.

Polonya Ligi'nde bu sezon 15 maçın 13'ünde oynayan Pazdan, bunların 12'sinde 90 dakika görev yaptı.

Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Pazdan'ın bonservisi 3.5 milyon Euro... Pazdan ile Euro2016'dan sonra Beşiktaş da ilgilenmişti.

Trabzonspor çok farklı

Trabzonspor çok farklı

Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı


 

Sabah

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Sadece 2 milyon Euroya kapı gibi stoper

Sadece 2 milyon Euro'ya kapı gibi stoper

Rıza Çalımbay’ın da transferi için onay verdiği Pazdan’ın menajeri Piekarski, “Artık Legia’dan ayrılma vakti geldi. Ona birçok teklif sundum ama son kararı kendisi verecek” dedi.
Trabzonspor çok farklı

Trabzonspor çok farklı

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0 yenerek bir üst tur için büyük avantaj sağladı. Karadeniz ekibi, kupada 2 maçta 10 gol kaydederken gollerin 5’i Rodallega’dan geldi.
Sosanın paylaşımına öfke kustular

Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor'da taraftarlar Jose Sosa'ya büyük tepki gösterdi.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda Burak Yılmaz(13') ve Okay Yokuşlu(83')'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Aatif ezeli rakibe mi gidiyor?

Aatif ezeli rakibe mi gidiyor?

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Burak Yılmaz hazır

Burak Yılmaz hazır

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Güle güle Jose Sosa

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