Sabri Sarıoğlunun yerine o geliyor!

Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'ndan boşalan sağ bek koltuğuna Ajax'ın 21 yaşındaki futbolcusu Kenny Tete'yi oturtmayı planlıyor.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu'na dün yaptığı açıklamayla teşekkür ederek yollarını ayırdı. O bölge için sarı kırmızılıların elinde Linnes ve Cavanda kaldı. Ancak Tudor'un Cavanda'yı gönderip yerine başka bir oyuncu istemesi üzerine Cim Bom, sağ beke transfer için kolları sıvadı.

Listedeki ismin ise Ajax'ın 21 yaşındaki Mozambik asıllı Hollandalı futbolcusu Kenny Tete olduğu belirtildi. beINSPORTS'un haberine göre; Ajax'la birlikte bu sezon çıktığı 23 maçta 3 gol 2 asist yapan genç futbolcu için Galatasaray, kulübüyle el sıkıştı.

Oyuncu ile görüşmelere başlayan yöneticiler, Tete'yle büyük ölçüde anlaştı. Ufak pürüzlerin olduğu ve bu pürüzlerin de çözüme kavuşmasıyla genç oyuncu ile sözleşme imzalanacağı ifade edildi.