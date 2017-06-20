Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe kupaya sarıldı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında, ilk maçtaki 3-0'lık skorun rahatlığıyla evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve tek tutunacağı dal olan kupada yarı finale yükseldi.