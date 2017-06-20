Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor
Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi.
Galatasaray Kulübü’nün sözleşmesini uzatmadığı Sabri Sarıoğlu, kendisine transfer teklifinde bulunan Kayserispor´la bir görüşme yapacak.
Sabri’ye eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut aracılığıyla transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Sabri´nin hafta sonuna kadar Kayseri´ye gelerek, yöneticilerle masaya oturacağı ifade edildi.
Öte yandan Bandırmaspor’un sağbeki Ömer´in de Kayserispor´un transfer listesinde bulunduğu, kulübünün izniyle görüşme yapıldığı öğrenildi.
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