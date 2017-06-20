İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Robin van Persie'ye talip var!

Robin van Persie'ye talip var!

Hollanda’da şampiyon olan Feyenoord’da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Robin van Persie’yi istediğini yineledi.
Asrın transfer bombası: Ronaldo

Asrın transfer bombası: Ronaldo

İspanyol devi, Cristiano Ronaldo’yu takımda tutmak istese de, o kararından vazgeçmiyor. Ronaldo’yu isteyen kulüplerden Manchester United’ın 200 milyon Euro, PSG’nin ise 140 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor.
İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Veli Kavlak, Antalyaspor ile büyük ölçüde anlaştı.

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi.

Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray Kulübü’nün sözleşmesini uzatmadığı Sabri Sarıoğlu, kendisine transfer teklifinde bulunan Kayserispor´la bir görüşme yapacak.

Sabri’ye eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut aracılığıyla transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Sabri´nin hafta sonuna kadar Kayseri´ye gelerek, yöneticilerle masaya oturacağı ifade edildi.

Öte yandan Bandırmaspor’un sağbeki Ömer´in de Kayserispor´un transfer listesinde bulunduğu, kulübünün izniyle görüşme yapıldığı öğrenildi.

Zico geri dönüyor!

Zico geri dönüyor!

Deniz Türüç: Beşiktaş'a 'hayır' demek kolay değil

Deniz Türüç: Beşiktaş'a 'hayır' demek kolay değil

Sergen Yalçın'ın yerine o geldi!

Sergen Yalçın'ın yerine o geldi!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi.
Zico geri dönüyor!

Zico geri dönüyor!

Fenerbahçe eski teknik direktörü Arthur Zico Süper Lig'e geri dönüyor. Mesut Bakkal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kayserispor Brezilyalı teknik adam ile anlaşmak istiyor.
Deniz Türüç: Beşiktaşa hayır demek kolay değil

Deniz Türüç: Beşiktaş'a 'hayır' demek kolay değil

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, Kayserispor’a transfer olduğu dönemde Beşiktaş’tan gelen transfer teklifini geri çevirdiğini aktararak, bunun kolay olmadığını söyledi.
Sergen Yalçının yerine o geldi!

Sergen Yalçın'ın yerine o geldi!

Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın yerine gelen teknik direktör resmen belli oldu. Sarı kırmızılılar tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'la anlaşma sağladığını açıkladı.
Sergen Yalçın gitti, o geliyor!

Sergen Yalçın gitti, o geliyor!

Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan ve Sergen Yalçın'ın istifasıyla sarsılan Kayserispor'da Mesut Bakkal yeni hoca olmaya çok yakın.
Fenerbahçe kupaya sarıldı!

Fenerbahçe kupaya sarıldı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında, ilk maçtaki 3-0'lık skorun rahatlığıyla evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve tek tutunacağı dal olan kupada yarı finale yükseldi.
Mabiala ABD Ligine gitti!

Mabiala ABD Ligi'ne gitti!

Kayserispor'un yıldızı Larrys Mabiala sürpriz bir maceraya başlıyor. 30 yaşındaki defans oyuncusu, 3 yıl boyunda ABD Ligi'nde forma giyecek.
Sergen hakeme ateş püskürdü

Sergen hakeme ateş püskürdü

Kayserispor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Sergen Yalçın son dakikada yıkıldı!

Kayserispor ile Kasımpaşa Süper Lig’in 23. haftasında karşılaştı. Mücadele Kasımpaşa'nın son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.
Sergene son dakika şoku!

Sergen'e son dakika şoku!

Kayserispor, kendisi gibi tehlikeli bölgede bulunan Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı lig maçı için bugün özel uçakla Rize’ye gidecek. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Varela kadroya alınmadı.
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Sergen Yalçından 10. transfer!

Sergen Yalçın'dan 10. transfer!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, Fransız forvet Ryan Isaac Mendes ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı....
Sergen: Aslanlar gibi oynadık

Sergen: "Aslanlar gibi oynadık"

Fenerbahçe karşısında 4-1'lik skorla müthiş bir galibiyet alan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika değerlendirdi....
Kayserispor 1-1 Beşiktaş

Kayserispor 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Kayserispor’a konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş grubu birinci bitirdi....
FLAŞ! Tam 4 oyuncu birden kadro dışı!

FLAŞ! Tam 4 oyuncu birden kadro dışı!

Kayserispor; Ufuk Budak, Miladin Stevanovic, Mert Ilıman ve Mert Özyıldırım'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı....
Sarı-Kırmızılılar, Portonun yıldızına imzayı attırıyor!

Sarı-Kırmızılılar, Porto'nun yıldızına imzayı attırıyor!

Sergen Yalçın'la birlikte ligde kalma mücadelesi verecek olan Kayserispor, uzun süredir gündeminde tuttuğu Porto'nun Portekizli futbolcusu Silvestre...