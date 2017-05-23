Sabri Sarıoğlunda flaş gelişme!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, kulübü tarafından istenmezse jübilesini yapacak. Sabri’nin, “Her şey para değil. Galatasaraylı Sabri olarak anılmak isterim” diye konuştuğu öğrenildi.

Yine bir yaz dönemi ve yine “Ne olacak Sabri’nin durumu? sorusu... Galatasaray Kulübü’nün 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararı merakla beklenirken, bu konuda teknik direktör Igor Tudor’un vereceği rapora göre hareket edilecek. Ancak Sabri Sarıoğlu kararını verdi bile: “Ya Galatasaray, ya hiç...”

Tecrübeli oyuncu, 1999’da altyapısına girdiği ve 2002-2003 sezonunda profesyonel olduğu Galatasaray’dan kopmak istemiyor. Sabri kendisiyle devam edilmemesi halinde futbola veda edecek.

2 ay sonra 33 yaşına girecek olan tecrübeli futbolcunun yakın çevresine, “Galatasaray’da Sabri oldum. Burada profesyonel oldum ve bütün kariyerimi bu formayla geçirdim. Benim için artık para ikinci planda. Kulübüm benimle devam etmeyecekse futbolu bırakırım. Her şey para değil. Galatasaraylı Sabri olarak anılmak ve öyle bırakmak isterim” diye konuştuğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar ile geride bıraktığımız sezon 1 milyon 250 bin euroya anlaşan Sabri’nin, gerekirse bu rakamın altında bir ücrete devam etmek istediği bildirildi.

Skorer