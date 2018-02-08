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Sabri farkını ortaya koydu

Galatasaray’da yaptığı ortalar hedefi bulamadığı için birçok kez alay konusu olan Sabri, Göztepe’de ise Süper Lig’in en iyisi.

Sabri farkını ortaya koydu

Tecrübeli sağ bek; Caiçara, Mariano, Gökhan Gönül, Isla, Pereira gibi yıldızlara fark attı, ligin en isabetli orta yapan sağ beki oldu.

Fanatik'in haberine göre, 14 yıl formasını giydiği Galatasaray’dan gönderildikten sonra Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe’nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu adeta ikinci baharını yaşıyor. İzmir temsilcisindeki performansıyla yeniden milli takıma kadar yükselen, performansıyla takımına çok önemli katkı yapan 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’e de damgasını vurmayı başardı. Öyle ki Sabri geride kalan 20 hafta sonunda Süper Lig’in maç başına en fazla isabetli orta yapan oyuncusu olmayı başardı.

Galatasaray’da kendisinin yerine transfer edilen Mariano başta olmak üzere Gökhan Gönül, Pereira, Caiçara gibi yıldız sağ beklerin forma giydiği ligde maç başına 1.2’lik isabetli orta yapan Sabri büyük takdir aldı.

Sol açıkta oynadı

Son Trabzonspor maçında teknik direktör Tamer Tuna tarafından sol açıkta görev yapan Sabri’ye bu alanda en yakın olan isim ise 1.1’le Kasımpaşalı Popov. Mariano 0.9’ile bu ikiliyi takip ederken Gökhan Gönül ve Trabzonlu Pereira gibi oyuncular yarışta epey geride kalmış durumda.

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