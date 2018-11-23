Ryan Babelin yerine geliyor

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Örnek; Vida transferi

Daha önce de ciddi şekilde gündeme gelen Brahimi, yüksek bonservis maliyeti nedeniyle alınamamıştı. Ancak 28 yaşındaki Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiltere’den de ciddi talipleri olan Brahimi konusunda elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş, harekete geçti. Kartal, daha önce Vida transferinde olduğu gibi yüksek imza parası vererek, Brahimi’yi ikna etmeyi hedefliyor. Esas bölgesi sol kanat olan Brahimi, orta sahanın merkezinde de hücuma dönük olarak oynayabiliyor. Rennes ve Granada formaları giydikten sonra kariyer patlamasını Porto’da yapan Brahimi, Cezayir Milli Takımı’yla da 45 maça çıktı, 11 gol attı.

Sağ bekte yeni hedef Tete

Devre arasında hem forvete hem de sağ beke takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş’ta liste geniş. Lyon forması giyen Rafael için sezon başından bu yana nabız yoklayan Kartal’ın, aynı takımdan bir hedefi daha bulunuyor: Kenny Tete. 2017’nin Temmuz ayında 4 milyon Euro karşılığında Ajax’tan Lyon’a transfer olan Tete, Fransız ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde 1’er maçta görev alabilen 23 yaşındaki Hollandalı futbolcu, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek amacında. Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden bu işi bitirmek istiyor.

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