Ryan Babelden flaş hamle

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından bir taraftara yazdığı mesaj büyük tepki uyandırmıştı. Siyah Beyazlı yönetimin ceza vereceğini açıkladığı Babel'den flaş bir hamle geldi.

Kendisine "Yollayın gitsin. Yeniden 200 bin euro kazanmak ister misin Kasımpaşalı?" diyen taraftara "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" şeklinde yanıt veren Hollandalıya Siyah Beyazlı yönetim de ceza vereceğini duyurmuştu.

31 yaşındaki futbolcu, tüm bu gelişmelerin ardından flaş bir hamle yaptı. Babel, kendisine ait tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.