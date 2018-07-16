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Ryan Babel transferinde flaş gelişme

Beşiktaş, Ryan Babel ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Hollandalı futbolcuya 3 yıllık yeni mukavele teklif etti.

Ryan Babel transferinde flaş gelişme

Beşiktaş Ryan Babel’i 3 yıl daha kadrosunda tutmak için girişimlere başladı.

Ntvspor'un haberine göre; Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel’e 3 yıllık yeni kontrat teklifini sundu.

2021’de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı yıllık 3 milyon euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon euro kazanıyor.

Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek. Bir süre önce Flamengo’nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen siyah beyazlı takımda kalmayı tercih etmişti.

Babel, Beşiktaş’ta çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.

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