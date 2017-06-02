RvPden yine aynı bahane! Sergen Yalçın da itiraf etmişti!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.

Robin van Persie’nin bitmek bilmeyen ağrıları sezonun son haftasında yine başladı! Hollandalı oyuncu, sezon başında sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmamış, Şampiyonlar Ligi

3. Ön Eleme turundaki Monaco maçlarında oynamamıştı. Anlaşamadığı Pereira takımdan gönderilince, Van Persie’nin de ağrıları bitmişti...

Hollandalı yıldız, önceki günkü antrenmanın ardından dünkü idmana da, “Kasığımda ağrı var. Bir türlü geçmiyor. Bu şekilde oynamam zor” diyerek çıkmadı. Hollandalı yıldızın tedavisine hemen başlandı. Ancak Advocaat’ın bugün yapılacak Adana yolculuğunun kafilesine Van Persie’ye almamayı planladığı öğrenildi. Dick Advocaat, dünkü antrenmanda oynanan çift kale maçta Moussa Sow’u forvette oynattı.

Sergen Yalçın itiraf etmişti

Futbolculuğu döneminde Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli isimleri arasında gösterilen ancak sık sık sakatlanmasıyla gündeme gelen Sergen Yalçın, futbolu bıraktıktan sonra ilginç bir itirafta bulunmuştu. Yalçın, katıldığı bir televizyon programında, “İdmana çıkmak istemediğim zaman ‘kasığımda ağrı var’ diyordum. Çünkü kasıktaki sorunların tespit edilmesi çok daha zor” demişti.

Fanatik