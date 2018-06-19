Rusya emin adımlarla üst tura koşuyor

Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, 5-0'lık Suudi Arabistan galibiyetinin ardından Mısır'ı da 3-1 ile geçti.

2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, beklentilerin üzerinde bir performans sergilemeye devam ediyor. Açılış maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 yenen Rusya, ikinci maçında da Muhammed Salah'lı Mısır'ı 3-1 mağlup etti.

Rusya'ya ikinci maçta ikinci galibiyeti getiren golleri 47. dakikada kendi kalesine Fathy, 59. dakikada Dennys Cheryshev ve 62. dakikada Artem Dzyuba kaydetti. Mısır'ın tek golü ise 73. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ile geldi. Salah, bu golü ile kariyerindeki ilk Dünya Kupası golünü attı.

SALAH'IN GOLÜ VAR İLE...

Mısır'ın penaltı golünde yine VAR etkili oldu. Salah'ın yerde kaldığı pozisyonda maçın Paraguaylı hakemi Caceres önce hareketin ceza sahası dışında olduğunu belirtti ve frikik kararı verdi. Ardından VAR sistemine başvuruldu ve faülün ceza sahası içinde olduğuna karar verildi. Bu penaltı kararı ile Dünya Kupası'nda 17. maçta 10. kez penaltı olmuş oldu.

Son 16 turu için çok kritik bir galibiyet alan Rusya, puanını 6 yaparken Mısır, 2. maçından da puansız ayrıldı.

Öte yandan Türk hakem Cüneyt Çakır, karşılaşmada 4. hakem olarak yer aldı. Bahattin Duran ise Asistan Yardımcı hakem olarak stattaki yerini aldı.