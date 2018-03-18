Rüştü Reçber, Başakşehirin koreografisini eleştirdi

Rüştü Reçber, Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynana lig maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda ev sahibi ekip taraftarları tarafından açılan koreografiyi eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Beşiktaş 1-0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadele öncesinde Başakşehirli taraftarlar tarafından yapılan koreografi tartışma konusu oldu.

Türk futbolunun unutulmaz kalecilerden Rüştü Reçber, yayıncı kuruluşta maç sonu yaptığı yorumlarda koreografiyi eleştirdi.

İşte Rüştü'nün o yorumu:

Başakşehir’in koreografisinde Atatürk’ü göremedim... Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dikkatimi çekti. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları dedik, öyle değil mi?