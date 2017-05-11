Rus golcü Fenerbahçeye!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten ve en az iki forvet oyuncusu almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Rus futbolcu için masaya oturdu.

Fenerbahçe yeni sezon için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle hücum hattı için ciddi bir çalışmanın söz konusu olduğu öğrenildi. Kadroda şu anda Van Persie, Fernandao, Moussa Sow ve Emenike bulunuyor. Ancak yeni sezonda bu dört isimden en az ikisiyle yollar ayrılacak. Van Persie ve Emenike takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin başında geliyor. Sakatlığı bulunan Fernandao için de sezon sonu gelen tekliflerin değerlendirileceği bildirildi.

Forvet hesapları

Sow’un kalması ise mali detaylara bağlı. Bu çerçevede takıma en az iki golcü transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler Krasnodar’ın golcüsü Fedor Smolov ile yakından ilgileniyor. Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi’nde Krasnodar’a elenmişti. İki maçta da etkili olan Rus futbolcu İstanbul’daki maçta bir de gol atmıştı. Gelecek sezon takımın başında olması beklenen Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda yapılan transfer çalışmaları çerçevesinde Smolov da listede yer alıyor. Rus ekibiyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Smolov’un yüksek bir bonservis bedeli bulunuyor. Bu miktarın indirilmesi ya da futbolcunun kiralanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Yönetimin listesinde Smolov dışında birçok önemli isim daha bulunuyor. Alternatifli listede ekonomik açıdan en uygun olan futbolcu kadroya katılacak.

Bu arada Van der Wiel de kendisine kulüp arıyor. Disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadroda düşünülmeyen Hollandalı futbolcu çalışmalara da çıkmıyor. Tek başına tesislerde çalışan Wiel yeni sezonda Fenerbahçe’de kalmak istemiyor. Hollandalı futbolcunun menajerinin Avrupa’da bazı kulüplerle temas halinde olduğu ifade edildi. Üç yıl daha sözleşmesi bulunan Wiel, sarı lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro kazanıyor.

Smolov bu sezon ne yaptı?

Fydoror Smolov, Krasnodar formasıyla adeta rakip filelere gol olup yağıyor. Smolov, bu sezon 29 resmi maça çıkarken 22 gol kaydetti. Rus futbolcu, Rusya Premier Lig’de de 20 mücadeleye 15 gol sığdırdı. 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi’nde de 6 karşılaşmada 4 gol atmayı başarmış ve dikkatleri toplamıştı. Tecrübeli oyuncu maç başına 1.6’lık gol ortalamasına sahip.

Skorer