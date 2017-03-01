Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Manchester United, Rus ekibi Rostov ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde tribünde yer almak için yola çıkan her taraftarın 120 Pound'luk (yaklaşık 540 TL) vize ücretini karşılayacaklarını açıkladı.

İngiliz devi Manchester United, Rus ekibi Rostov ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde tribünde yer almak için yola çıkan her taraftarın 120 Pound'luk (yaklaşık 540 TL) vize ücretini karşılayacaklarını açıkladı.

Rostov ile Manchester United arasındaki mcüadele 9 Mart'ta oynanacak. Manchester'dan Rostov'a hava yolu mesafesi 3 bin 744 kilometre... Manchester ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, kurada Rostov çıkınca "Çok yoğun bir takvimde uzak bir deplasman çıktı. Üstelik zor bir rakip. Şampiyonlar Ligi oynadılar. Play-off'ta Ajax ve Anderlecht'i yendiler" ifadelerini kullanmıştı.