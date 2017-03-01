Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.

Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Manchester United, Rus ekibi Rostov ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde tribünde yer almak için yola çıkan her taraftarın 120 Pound'luk (yaklaşık 540 TL) vize ücretini karşılayacaklarını açıkladı.

Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

İngiliz devi Manchester United, Rus ekibi Rostov ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde tribünde yer almak için yola çıkan her taraftarın 120 Pound'luk (yaklaşık 540 TL) vize ücretini karşılayacaklarını açıkladı.

Rostov ile Manchester United arasındaki mcüadele 9 Mart'ta oynanacak. Manchester'dan Rostov'a hava yolu mesafesi 3 bin 744 kilometre... Manchester ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, kurada Rostov çıkınca "Çok yoğun bir takvimde uzak bir deplasman çıktı. Üstelik zor bir rakip. Şampiyonlar Ligi oynadılar. Play-off'ta Ajax ve Anderlecht'i yendiler" ifadelerini kullanmıştı.

Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Avrupalı Kartal!

Avrupalı Kartal!

Sow:

Sow: "Atamadım, özür diliyorum"


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Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Manchester United, Rus ekibi Rostov ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde tribünde yer almak için yola çıkan her taraftarın 120 Pound'luk (yaklaşık 540 TL) vize ücretini karşılayacaklarını açıkladı.
Canın sağ olsun Osmanlıspor!

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Avrupalı Kartal!

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Sow: Atamadım, özür diliyorum

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