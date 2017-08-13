Rota tekrar Strinice döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.

Sol bek arayışlarını tüm hızıyla sürdüren ve bu doğrultuda uzun süredir Juventus’tan Kwadwo Asamoah’la görüşen Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kulübünün olumsuz cevap verme ihtimaline karşılık alternatifini hazırladı.

Temaslar sıklaşacak

Teknik patron Tudor’un kadroda görmek istediği Hırvat futbolcu Ivan Strinic, bu doğrultuda tekrar gündeme geldi. 30 yaşındaki futbolcuyu Napoli’den bonservisiyle birlikte almak isteyen Galatasaray Yönetimi, bu hafta temasları sıklaştıracak. Strinic’i elde hazır tutmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Juventus’un kapısını son kez çalacak ve Asamoah konusunda bir ilerleme yaşanmazsa, Hırvat savunmacıyla resmi sözleşme imzalanacak