Arda Turan'a çirkin hareket!

Arda Turan'a çirkin hareket!

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da efsane oyunculara özel taşlar yaptırıldı ve taraftarlar, Arda Turan'ın taşına zarar verdi.
Kameni'de dikkat çeken detay!

Kameni'de dikkat çeken detay!

Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Kameni'nin formasında ne armadan ne de yıldızlardan eser vardı.
Rooney iki yıl ceza aldı

Rooney iki yıl ceza aldı

İngiliz futbolcuya iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.
Mario Gomez'e kötü haber

Mario Gomez'e kötü haber

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg’da, teknik direktör Andries Jonker ile yollar ayrıldı.
Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Rooney iki yıl ceza aldı

İngiliz futbolcuya iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.

Rooney iki yıl ceza aldı

Alkollü araç kullandığı için bugün mahkemeye çıkan Wayne Rooney'in cezası açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Wayne Rooney'e iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.

İngiliz basınındaki yer alan habere göre Rooney, kararın açıklanmasının ardından, "Aileme, Everton'lı yöneticilerime ve başkanımıza  üzgün olduğumu belirtmek isterim. Kariyerim boyunca beni takip eden ve destekleyen tüm taraftarlardan da özür dilemek istiyorum. Tabii ki mahkemenin cezasını da kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo resmen açıkladı: İngiltere'ye dönmek...

Ronaldo resmen açıkladı: İngiltere'ye dönmek...

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Zlatan geri döndü!

Zlatan geri döndü!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Rooney iki yıl ceza aldı

Rooney iki yıl ceza aldı

İngiliz futbolcuya iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.
Ronaldo resmen açıkladı: İngiltereye dönmek...

Ronaldo resmen açıkladı: İngiltere'ye dönmek...

Vergi kaçırdığı gerekçesiyle İspanya’da hakim karşısına çıkan Cristiano Ronaldo’nun savunması ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberde CR7, “İngiltere’de böyle bir problem yaşamadım. Bu sürecin başında İngiltere’ye dönmeyi düşündüm” dedi.
Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Zlatan geri döndü!

Zlatan geri döndü!

İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, yeniden Manchester United ile anlaşmaya vardı.
Guardiola Messiyi açıkladı! 300 milyon euro...

Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Neymar'ın, 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint Germain'e transferi, futbol dünyasında taşları yerinde oynattı.
Messi için 300 milyon euro!

Messi için 300 milyon euro!

Neymar'ın 222 milyon euro bedelle PSG'nin yolunu tutmasının ardından, bir başka iddia da Lionel Messi için geldi. Yahoo Sport France, Manchester City'nin, Messi için 300 milyon euro serbest kalma maddesini ödeyerek, yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağını

Arda Turanın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Galatasaraya transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

İngiliz devi Manchester City, Monaco'nun sol beki Benjamin Mendy'yi transfer ettiğini açıkladı. 52 milyon Pound ödenen Fransız oyuncu, futbol tarihinin en pahalı savunmacısı oldu.
Manchester Cityden flaş karar!

Manchester City'den flaş karar!

İngiliz devi Manchester City, yeni sezon öncesi kampı için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı....
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen...
Yaya Tourede son dakika!

Yaya Toure'de son dakika!

İngiliz devi Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişi'li tecrübeli orta saha Yaya Toure,...
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık...
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı....