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Ronaldo'dan 15 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile oynadıkları maçla ilgili anısını 15 yıl sonra anlattı.

Ronaldodan 15 yıl sonra gelen Türkiye itirafı!

İspanyol Antena 3 kanalında yayınlanan bir programda konuşan Ronaldo, kupanın yarı finalinde Türkiye'yi 1-0 yendikleri maç sonrasında sakatlığını gizlemek için saçını keserek ilgiyi başka yöne çektiğini belirtti.

Ronaldo, 15 yıl sonra yaptığı açıklamada söz konusu maç sonrasında sakatlık yaşadığını itiraf ederek, "Türkiye'ye karşı yarı final maçı oynuyorduk ve ayağımda ağrılar vardı. Basın bunun farkına vardı ve sadece bunun üzerine konuşmaya başladı. Bu rakip için korkunç bir bilgiydi. Maçtan sonra saçımı kestim ve oteldeki tüm takım arkadaşlarım bana güldü. Ama gördüm ki sakatlığımı herkes unutmuştu. Finali rahat bir şekilde oynadım." ifadelerini kullandı.

2002 Dünya Kupası finalinde Almanya'yı attığı iki golle eleyerek kupaya ulaştıkları günün futbol kariyerinin en mutlu günü olduğunu söyleyen Ronaldo, "Sadece attığım gollerden ve kazanılan zaferden değil, aynı zamanda iki sene öncesinde ciddi bir sakatlık geçirmemden ve 1998'de Fransa'ya karşı oynanan final maçını kaybetmemizden dolayı 2002 yılı benim için çok önemliydi." diye konuştu.

Ronaldo, futbolcuların ağrısız sahaya çıktıkları maç sayısının çok az olduğunu savunarak, "Fiziksel olarak maça tam hazır çıkmak, bizi çok zorlayan bir konu ama en üst düzeyde oynamak için buna göğüs germek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Günümüz futbolcularına faul yapıldığında sahada çok fazla "tiyatro, aldatmaca ve abartılı tepki" gördüğünü kaydeden Brezilyalı efsane oyuncu, saha içinde ve dışında en büyük idolünün ise Zico olduğunu kaydetti.

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