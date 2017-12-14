Ronaldo ayrılıyor mu? Flaş gelişme

Son dönemlerde hakkında Real Madrid'den ayrılacağına yönelik spekülasyonlar çıkan Cristiano Ronaldo'dan flaş bir hamle geldi.

İspanyol basını, son zamanlarda hakkında Real Madrid'den ayrılmak istediğine dair dedikodular çıkan Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı.

İspanya'da yayınlanan bir televizyon programında Portekizli süperstarın avukatları aracılığıyla kulübe mesaj gönderdiği iddia edildi.

Mevcut sözleşmesinde serbest kalma maddesi 1 milyar euro olan Ronaldo'nun avukatlarını bu meblağın daha gerçekçi bir değere çekilebilmesi için görevlendirdiği ortaya çıktı.

Real Madrid'le 2021 yılına kadar kontratı bulunan Portekizli yıldızın hem kulübünün hem de kendisinin gösterdiği kötü performansın yanı sıra son vergi kaçırma iddiaları nedeniyle de zor günler yaşadığı ve Madrid'den ayrılmak istediği konuşuluyordu.