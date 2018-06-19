Ronaldo adım adım PSGye

Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Ronaldo'nun Fransız devi PSG'e transfer olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon rekor bir ücret ile Barcelona'dan Neymar'ı transferi eden PSG şimdi bir bomba daha patlatmak üzere. Real Madrid'de yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz belirsizliğini korurken, PSG yönetimi geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturdu. PSG Başkanı Nasır el-Halifi, Cristiano Ronado'un serbest kalma bedeli olan 300 milyon euro'yu ödemeye hazır.

Sport Mediaset'in haberine göre, Fransız kulübü Portekizli yıldızın menajerine yıllık 45 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Şu anda Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımında olan Ronaldo'nun ise geleceğine henüz karar vermediği ve Dünya Kupası sonrasında menajeriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.